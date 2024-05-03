Marmaris'te karaya oturan tekne kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Mahallesi önlerinde bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, TAHLİSİYE-4 hızlı can kurtarma botunca yedeklendi.
Tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.