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Marmaris'te karaya oturan tekne kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Mahallesi önlerinde bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, TAHLİSİYE-4 hızlı can kurtarma botunca yedeklendi.

Tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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