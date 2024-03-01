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Marmaris'te Karavanda Ölü Bulunan Kişi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Feridun Tamur, park ettiği karavanda ölü bulundu. Diğer karavancılar durumu polise bildirdi ve olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tamur'un cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu.

Siteler Mahallesi 189 Sokak'taki otoparka park ettiği karavanında yaşayan Feridun Tamur'dan (68) haber alamayan diğer karavancılar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karavanda hareketsiz bulunan Tamur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Tamur'un cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karavanında yalnız yaşan Tamur'un bir süre önce kalçasından ameliyat olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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