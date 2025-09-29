Marmaris'te Karadan Ulaşılamayan Bölgede Yaralı Tahliye Edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çiftlik Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel