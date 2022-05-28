MARMARİS'TE KAMYONETTE 19 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

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MARMARİS'TE KAMYONETTE 19 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette, 19 kaçak göçmen yakalandı; organizatör olduğu belirtilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette, 19 kaçak göçmen yakalandı; organizatör olduğu belirtilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık-İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Bugün saat 16.30 sıralarında Armutalan girişinde durdurulan araçta Suriye, Lübnan ve Yemen uyruklu aralarında çocukların da 19 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonette yapılan aramada 18 can simidi, 1 hava pompası ve 1 deniz yatağı ele geçirildi.

Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör olduğu belirtilen Z.D. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Marmaris Hisarcık Muğla Güncel Haberler

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