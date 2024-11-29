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Marmaris'te Kamyonet Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucunda 2 çocuk yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla-Marmaris kara yolu Taşhan mevkisinde Marmaris istikametinde seyreden Hasan Kırcaali (35) yönetimindeki 35 HC 0807 plakalı kamyonet, yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Hasan (35), Miray (10) ve Cesur Kırcaali (7), Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Miray ve Cesur, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Marmaris'te Kamyonet Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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