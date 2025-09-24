Marmaris'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 27 Kişi Yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, yelkenli tekne ile İtalya'ya gitmeye çalışan 4 'ü çocuk 27 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik'e önceki gün saat 12.15'te Marmaris ilçesi açıklarındaki bir yelkenlide kaçak göçmenler olduğu bilgisi geldi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-116), İtalya rotasında seyreden tekneyi durdurdu. Teknedeki 4'ü çocuk, 27 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği, organizatör şüphelileri hakkında ise adli süreç başlatıldığı bildirildi.