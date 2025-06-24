Marmaris'te İşaret Fişeği Yangını: Gözaltı Sayısı 3'e Yükseldi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde işaret fişeği nedeniyle çıkan yangında gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e ulaştı. Yangının, İngiltere bayraklı bir motoryattan ateşlenen fişek nedeniyle çıktığı belirlendi.

İŞARET FİŞEĞİNDEN ÇIKAN YANGINDA GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün saat 16.05 sıralarında Adaköy Mahallesi Adaağzı mevkisinde yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi.

Olay yerine sevk edilen jandarma asayiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra olay yeri inceleme ekipleri ve istihbarat unsurları tarafından yapılan araştırmada, yangının marinada demirlenen 'Leoper' isimli İngiltere bayraklı motoryatta bulunan G.K. (38) tarafından kazara ateşlenen bir işaret fişeğinin yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alana düşmesi sonucu çıktığı tespit edildi.

Yangına sebebiyet verdiği belirlenen motor yatın kaptanı G.K ile birlikte teknede bulunan iki mürettebat da gözaltına alındı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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