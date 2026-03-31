Haberler

Marmaris'te belediye çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik 'imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük' iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, dün adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P. ile mühendisler T.D. ve V.Ç. tutuklandı.

Muhasebeci F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Marmaris'te "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddiaları üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'nde arama yapmıştı.

Düzenlenen operasyonda, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddia edilen aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H'nin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

