Marmaris'te İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Gözaltı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, 3 otomobile kurşun isabet etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çıldır Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirlenen 2 grup arasında silahlı çatışmaya ilişkin zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen T.B, T.B. ve H.H.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, fişek ve şarjörleri ele geçirildi.
Saldırıda yaralanan olmazken, sokaktaki 3 otomobile kurşun isabet etti.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel