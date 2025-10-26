Haberler

Marmaris'te İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Gözaltı

Marmaris'te İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, 3 otomobile kurşun isabet etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çıldır Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirlenen 2 grup arasında silahlı çatışmaya ilişkin zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen T.B, T.B. ve H.H.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, fişek ve şarjörleri ele geçirildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, sokaktaki 3 otomobile kurşun isabet etti.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
