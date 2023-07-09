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Marmaris'te iki ayrı noktada orman yangını

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Datça yolu üzerinde ve Yeşilbelde mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Marmaris'te iki ayrı noktada orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Datça yolu üzerinde ve Yeşilbelde mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Marmaris-Datça karayolu Asparan Mevkiinde ve Yeşilbelde mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını başladı. Aynı anda iki ayrı noktada başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan helikopterler bölgeye sevk edilirken, bölgede bulunan helikopter yanan sahaya sorti yapmaya başladı. Karadan da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Güncel

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