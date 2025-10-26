Haberler

Marmaris'te Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, 3 aracın hasar gördüğü bildirildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çıldır Mahallesi 180 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin H.H.Ç. ile kardeş oldukları öğrenilen T.B. ve T.B. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. T.B. polisteki ifadesinde, H.H.Ç. ile aralarında daha önce husumet bulunduğunu, olay günü H.H.Ç.'nin kendisini tehdit ettiğini bu nedenle kardeşi T.B. ile birlikte motosikletle bölgeye gittiğini söyledi. T.B., H.H.Ç.'nin silahını çıkarıp ateş açması üzerine kardeşinin de karşılık verdiğini ileri sürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada 8 boş kovan bulundu, kurşunların isabet ettiği 3 araçta da hasar meydana geldi. Kavgada kullanılan silahlar da ele geçirildi. Olayda yaralanan olmazken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
