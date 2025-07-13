Marmaris'te Hesap Kavgası: 4 Turist ile Çalışanlar Arasında Yumruklaşma

Marmaris'te Hesap Kavgası: 4 Turist ile Çalışanlar Arasında Yumruklaşma
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında hesap yüzünden 4 turist ile çalışanlar arasında çıkan kavga, cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili 5 iş yeri çalışanı gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında hesap yüzünden 2'si kadın 4 turist ile çalışanlar arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili 5 iş yeri çalışanı gözaltına alındı.

Olay, 2 Haziran saat 23.30 sıralarında Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Çalışanlarla 2'si kadın 4 turist arasında 'hesap' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada dün paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili çalışanlardan M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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