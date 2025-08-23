Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı

Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, yasa dışı göç akışının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, zanlılar adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekiplerince yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait 2 araca el konuldu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı

Milyonların merakla beklediği toplantıdan sonuç çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.