Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekiplerince yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait 2 araca el konuldu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.