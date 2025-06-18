Marmaris'te Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bedir Adası önlerinde gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel