Marmaris'te Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bedir Adası önlerinde gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu ve iş birlikçileri adil şekilde yargılanmalı

Dışişleri'nden İsrailli bakanın küstah sözlerine sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Bunu aklınızdan bile geçirmeyin
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.