Marmaris'te gezi teknesinde rahatsızlanan kişi tahliye edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil güvenlik ekibi tarafından gerçekleştirilen tıbbi tahliye sonrasında kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.