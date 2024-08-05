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Marmaris'te genç kızı darp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, T.N.K. isimli genç kız, eski erkek arkadaşının isteği üzerine F.K.'yi darp etti. Olayı cep telefonuyla kaydeden şüpheliler, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, T.N.K. (14), eski erkek arkadaşından uzak durmasını istediği F.K.'yi (14) darbetti. Şüphelinin arkadaşları ise kavgayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alınan 2'si erkek 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Marmaris Polis Merkezi'ne giden F.K., 2 Ağustos'ta A.A. isimli arkadaşıyla parkta konuşurken, eski sevgilisi, T.N.K.'nin de aralarında olduğu kızların yanlarına geldiğini belirterek, 'Benim eski erkek arkadaşımla nasıl konuşursun sen?' dedikten sonra kendisini darbedip video çektiklerini ve sosyal medya hesabında paylaştıklarını anlatıp, şikayetçi oldu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayla ilgili çalışma başlatan polis, görüntülerden şüpheli 6 kişinin kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan 2'si erkek 6 şüpheli işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Görüntülerde T.N.K.'nin, F.K.'ye hakaret ettikten sonra saçından tutup, yere yatırdığı, tekmelediği ve yumruk attığı, arkadaşlarının da destek olduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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