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Marmaris'te Gazeteciye Darbe: İki Zanlı Tutuklandı

Marmaris'te Gazeteciye Darbe: İki Zanlı Tutuklandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'a darbettikleri iddia edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Çıldır Mahallesi'nde gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada E.E, S.N.Y, K.U, H.T. ve A.G.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ve H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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