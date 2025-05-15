Marmaris'te Gazeteci Darbedildi: İki Şüpheli Serbest Bırakıldı

Marmaris'te Gazeteci Darbedildi: İki Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan U.A. ve R.K.K., adliyede serbest bırakıldı. Olayla ilgili daha önce tutuklanan 2 şüpheli de bulunuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli salıverildi.

Çıldır Mahallesi'nde 15 Nisan'da gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesine ilişkin çalışmasını sürdüren polis, azmettirici oldukları iddiasıyla U.A. ve R.K.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Ersan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si 21 Nisan'da tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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