Muğla'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhşa teşvik ve aracılık eden 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 7 yabancı uyruklu kadın da kurtarılarak Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, otel, apart, pansiyon ve ikametlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlatıldı.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, fuhşa zorlanan 7 yabancı uyruklu mağdur kadını işlemleri için Göç İdaresi'ne teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
