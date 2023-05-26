Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Marmaris'te fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Marmaris'te fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5'i Türk, 3'ü yabancı uyruklu 8 kadını fuhuş yapmaya teşvik, zorlama ve insan ticareti suçlamalarından gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5'i Türk, 3'ü yabancı uyruklu 8 kadını fuhuş yapmaya teşvik, zorlama ve insan ticareti suçlamalarından gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli dosya çerçevesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri insan ticareti yapmak ve fuhuşa teşvik aracılık veya zorlama iddiası ile yaklaşık 4 ay boyunca A.Ç (53) ve B.U (44) isimli 2 şüpheli şahsı fiziki ve teknik takibe aldı.

Elde edilen deliller neticesinde Marmaris merkezli şüpheli şahısların yakalanması için kaldıkları ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı 3 adrese 8 ekip ve 32 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı üçü yabancı uyruklu 8 mağdur kadın kurtarıldı.

Yakalanan A.Ç ve B.U. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - MUĞLA

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Marmaris Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title