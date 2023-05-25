Marmaris'te Fuhuş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş bulma vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle şüphelilere yönelik 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, fuhuş şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdikleri belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanıp, zengin olacaksınız' diyerek, fuhşa zorladıkları belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.U. (44) ile A.Ç. (53) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.