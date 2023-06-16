Marmaris'te freni boşalan kamyonet polis kontrol noktasına çarptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, freni boşalan kamyonetin polis kontrol noktasına çarpması öncesinde polislerin olay yerinden uzaklaşarak kurtulması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

F.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, ilçe girişinde seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet, polis kontrol noktasına çarptı.

Kamyonetin kendilerine geldiğini gören noktada görevli 2 polis son anda kaçarak kurtuldu.

Polis kontrol noktasına çarptıktan sonra bir süre daha ilerleyip düzlükte duran araç İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince bağlandı. Sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan idari işlemleri yapıldı.

Kaza anı, KGYS kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, polislerin hızla üzerlerine gelen kamyoneti fark edip bölgeden uzaklaşması, kamyonetin de çarptığı polis kontrol noktasını devirip yoluna devam etmesi yer aldı.