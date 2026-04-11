Haberler

Marmaris'te 15 yıldır aranan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Ayrıca üst aramasında esrar ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, 2011'den bu yana 11 farklı suç dosyasından aranma kaydı bulunan şüphelinin Marmaris'te olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, hakkında 12 yıl 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 18 bin 520 lira adli para cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 4,3 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

