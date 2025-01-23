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Marmaris'te Firari Hükümlü Yakalandı

Marmaris'te Firari Hükümlü Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki V.D., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, çeşitli suçlar nedeniyle aranıyordu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Silahla tehdit, mala zarar verme ve basit yaralama" suçları olmak üzere hakkında 4 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D'yi (48) belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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