Marmaris'te firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Marmaris Emniyet Amirliği ekipleri, Tepe Mahallesi Barlar Sokağı'nda yaya devriye görevi esnasında şüphelenilen ve kimliğini beyan edemeyen kişinin, kasten öldürme suçundan 20 yıl 7 gün hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.