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Marmaris'te FETÖ Üyesi Sahte Kimlikle Yakalandı

Marmaris'te FETÖ Üyesi Sahte Kimlikle Yakalandı
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Muğla'da FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Şemsettin Coşkun, Marmaris'te sahte İsviçre kimliği ile yakalandı.

MUĞLA'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Şemsettin Coşkun (46), Marmaris'te sahte İsviçre kimliği ile yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şemsettin Coşkun'un Marmaris'te olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, Coşkun'un kullandığı kiralık otomobili ilçe merkezinde durdurdu. Üst aramasında sahte İsviçre kimliği çıkan Coşkun, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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