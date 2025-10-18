Haberler

Marmaris'te FETÖ Üyesi 8 Sanık ve 3 Organizatör Tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ sanığı ile 3 organizatör tutuklandı. Emniyet ve sahil güvenlik ekipleri, kaçış girişimini engelledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan yargılamaları süren 8 sanık ile 3 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan yurt dışına çıkış yasağıyla yargılanmaları devam eden kişilerin kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kadırga Koyu açıklarında durdurdukları teknede 8 FETÖ sanığı ve onları yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 FETÖ sanığı ile 3 organizatör çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
