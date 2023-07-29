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Marmaris'te FETÖ üyeleri Yunan adalarına kaçarken yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı. Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı.

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Marmaris ilçesi Akyar Burnu mevki açıklarında olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin yer aldığı 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Marmaris Muğla Güncel Haberler

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