Marmaris'te Otobüs Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Marmaris'te belediye otobüsünde fenalaşan bir yolcu, otobüs şoförü Mehmet Gönen'in hızlı müdahalesi ile hastaneye yetiştirildi. Olay, araç içi kameralar tarafından kaydedildi ve rahatsızlanan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde belediye otobüsünde fenalaşan yolcu, otobüs şoförü Mehmet Gönen tarafından hastaneye yetiştirildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İçmeler–Marmaris güzergahında sefer yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Seyahat esnasında bir yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü Mehmet Gönen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçerek aracı güzergah dışına çıkardı. Rahatsızlanan yolcu, en yakın sağlık kuruluşu olan AHU Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay araç içi kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförünün hastayı hastaneye yetiştirdiği ve hastanın sedyeyle otobüsten alındığı anlar yer aldı.

Haber: Yaren ÖZDEMİR - Kamera: MARMARİS(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
