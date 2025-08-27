Marmaris'te Esnaf, Taklit Ürün Cezalarına Karşı Eylem Yaptı

Marmaris ilçesinde taklit ürün denetimleri sonrasında kesilen para cezalarına tepki gösteren esnaf, Kaymakamlık önünde toplanarak eylem gerçekleştirdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde taklit ürün denetimi sonrası kesilen para cezalarına tepki gösteren esnaf, kaymakamlık önünde bir araya gelip, eylem yaptı.

Marmaris ilçesindeki Kapalıçarşı'da, taklit ürünlerle ilgili polis ekiplerince denetim yapıldı. Denetim sonrası uygulanan para cezalarına tepki gösteren çok sayıda esnaf, kepenk kapatıp, Marmaris Kaymakamlığı önünde toplandı. Kalabalık nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapandı. Bölgeye gelen polis ekipleri, esnafı eylemi sonlandırması için ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuçsuz kalınca bölgeye Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan geldi. Seyhan, kısa bir süre konuştuktan sonra esnaf eylemi son erdirdi. Yol, kısa bir süre sonra yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın kırsal mahalle ziyaretleri nedeniyle kaymakamlıkta olmadığı, ilerleyen saatlerde Kapalıçarşı esnafı temsilcileri ile ilçedeki kurum müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
