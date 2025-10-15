Haberler

Marmaris'te Emekli Albay Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Marmaris'te Emekli Albay Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris ilçesinde denizde fenalaşan emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı, hastaneye kaldırıldı ancak kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde girdiği denizde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı'nın (67), yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü belirlendi.

Olay, 12 Ekim'de saat 16.30 sıralarında Marmaris Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Kampı önündeki denizde meydana geldi. Emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı, yüzmek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden görevliler yardıma koştu. Şınanı'nın sudan çıkarılırken, olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Gelen ambulansla Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Sinan Şınanı, kurtarılamadı. Şınanı'nın yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

3 yıldır evden çıkmıyor! Annesinin yetkililerden bir isteği var
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.