Marmaris'te Emekli Albay Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde girdiği denizde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı'nın (67), yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü belirlendi.

Olay, 12 Ekim'de saat 16.30 sıralarında Marmaris Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Kampı önündeki denizde meydana geldi. Emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı, yüzmek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden görevliler yardıma koştu. Şınanı'nın sudan çıkarılırken, olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Gelen ambulansla Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Sinan Şınanı, kurtarılamadı. Şınanı'nın yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.