Marmaris'te eğlence sokağa taştı
İhlas Haber Ajansı - Güldemet Kızıl - Güncel
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Marmaris'te eğlence sokağa taştı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayramın ilk günü barlar sokağında, eğlence sokaklara taştı.
Marmaris'te eğlence sokağa taştı
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayramın ilk günü barlar sokağında, eğlence sokaklara taştı.
Türkiye'de sadece Marmaris'te 300 metre uzunlukta, 90 sıralı disko, bar ve gece kulübüyle ilk ve tek olan Barlar Sokağı bayramın ilk günü eğlenmeye çıkan yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.
İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Güncel