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Marmaris'te Deniz Yüzeyi Temizleme Çalışması Başladı

Marmaris'te Deniz Yüzeyi Temizleme Çalışması Başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, Marmaris sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışmalarına başladı. 'Ahtapot-4' isimli araçla yapılan temizlikte poşet, pet şişe ve diğer atıklar toplandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Marmaris sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirildi.

Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı ekipleri, Marmaris Körfezi ile çevredeki sahillerde deniz yüzeyinde biriken atıkları tespit etti.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan ekipler, sabah erken saatlerde Marmaris Netsel Marina'daki iskeleden "Ahtapot-4" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla körfeze açıldı.

İçmeler Plajı, Cennet Adası, Yalancıboğaz mevkilerinde ve yat limanı boyunca temizlik yapan tekne, topladığı atıklarla iskeleye döndü.

Çalışmada, deniz yüzeyindeki poşet, pet şişe, plastik bidon, meyve ve benzeri atıklar teknenin önündeki aparat yardımıyla toplandı. Teknede depolanan atıklar bertaraf edilecek.

Marmaris Körfezi'nde çalışma yapan tekneyi gören bazı vatandaşların da kanolarla denize açıldıkları ve yüzeyden topladıkları atıkları temizlik yapan tekneye getirdikleri görüldü.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

İklim Değişikliği Yerel Yönetim Marmaris Güncel Hukuk Yaşam Çevre Doğa

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