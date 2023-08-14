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Marmaris'te Deniz Polisleri Su Sporları Merkezlerinde Denetim Yapıyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan deniz polisleri, ilçe merkezi ve mahallelerdeki su sporları merkezlerinde denetimlerine devam ediyor. Can kurtaran belgesi, işletme belgeleri ve resmi evraklardaki yeterlilik denetimlerini yapan deniz polisleri, kurallara uymayanlara idari para cezası keserek uyarılarda bulunuyor. Deniz polisleri bot ile kıyıları denizden dolaşarak denetimlere devam edeceklerini belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan deniz polisleri koy koy dolaşarak ilçe merkezi ve mahallelerdeki su sporları merkezlerinde denetimlerine devam ediyorlar.

Can kurtaran belgesi, işletme belgeleri ve resmi evraklardaki yeterlilik denetimlerini yapan deniz polisleri kurallara uymayanlara idari para cezası keserek uyarılarda bulunuyor. Marmaris'te faaliyet gösteren su sporları merkezlerinde bulunan iskele, jetski, tekne, deniz araçları ve merkezde çalışan cankurtaran, deniz de oluşabilecek arızalara karşı kurtarma botu, uyarı levhaları ve evrakların denetimlerini yapan deniz polisleri denizden gelerek kuralları anlatıyorlar. Deniz polisleri bot ile kıyıları denizden dolaşarak denetimlere devam edeceklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Marmaris Muğla Güncel Haberler

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