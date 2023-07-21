Marmaris'te Deniz Paraşütü Kazası: 2 Kişi Ağaçta Mahsur Kaldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütünün ipinin kopması sonucu 2 kişi ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları ağaçtan kurtarılan Mert Taşkaya ve Barış İşleyen, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Marmaris'in İçmeler Sahili'nde, dün saat 20.00 sıralarında sürat teknesine bağlı paraşütle yapılan bir aktivite olan 'parasailing' yapan 2 kişi, ipin kopması ve rüzgarın da etkisiyle otelin bahçesindeki ağaca düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından mahsur kaldıkları ağaçtan kurtarılan Mert Taşkaya ve Barış İşleyen, şans eseri olayı yara almadan atlattı.