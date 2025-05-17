Marmaris'te Cip Safari Denetimi: 7 Sürücü Cezalandırıldı, 3 Araç Trafikten Men Edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan denetimlerde 7 cip safari sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Jandarma, cip safari turlarını denetledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denetlenen 7 cip safari sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Trafik ekipleri, Marmaris'te cip safari turlarına katılan araçlara yönelik karadan ve havadan eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Marmaris-Datça kara yolunda yapılan uygulamada, cip safari araçları ve sürücüleri denetlendi.
Denetimlerde 3 araç trafikten men edilirken 7 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel