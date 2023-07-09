Marmaris'te çıkan yangında 2 hektar zarar gördü

Marmaris ilçesinin Asparan mevkinde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangına ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

2 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Marmaris ilçesinin Asparan mevkinde saat 11.00 sıralarında çıkan ve ekiplerin 9 helikopter, 6 uçak ile havadan, 15 arazöz ve su tankeri, 1 dozer, 127 personel ile karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.