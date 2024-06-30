Marmaris'te çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangına müdahale için ekipler seferber oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 70 orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.