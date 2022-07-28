Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Güncel AA / Ali Rıza Akkır Marmaris Muğla Güncel Haberler

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