Marmaris'te çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Yangının enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle çıktığı belirtildi. Söndürme çalışmalarına 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 152 personel katıldı. Yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.