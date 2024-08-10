Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Datça yolu üzeri Balıkaşıran mevkisinde yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
Enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangına havadan ve karadan etkili şekilde müdahale edildi.
Kontrol altına alınıp söndürülen yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.