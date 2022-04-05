Marmaris'te can sallarındaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Ali Ballı - Güncel