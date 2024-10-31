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Marmaris'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Marmaris'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yasemin Yorulmaz, boşanma aşamasındaki eşi Tuncay Yorulmaz tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Tartışma sırasında başına şişe ile vurulan Yorulmaz, ağır yaralı olarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Yasemin Yorulmaz (50), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Tuncay Yorulmaz (44) tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde meydana geldi. Tuncay Yorulmaz, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ın yaşadığı eve gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vuran Tuncay Yorulmaz, ardından sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polise giden Yorulmaz, eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Polis ekipleri, turizmci Tuncay Yorulmaz'ı gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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