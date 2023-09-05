Marmaris'te bir evden 30 bin dolar çalma olayında şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evden 30 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Yakalanan zanlı, Marmaris'e getirilerek adliyeye sevk edildi.