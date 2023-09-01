Marmaris'te bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri düzenledikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, sahte alkol üretim ve satışını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar ve takipler sonucu tespit edilen iki ayrı depoya operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 500 etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi. - MUĞLA