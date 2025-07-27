Marmaris'te Baygınlık Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş esnasında fenalaşan Selçuk Kanıgür (54), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldırımda yürürken fenalaşarak baygınlık geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kemeraltı Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde Selçuk Kanıgür (54) kaldırımda yürürken baygınlık geçirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Selçuk Kanıgür, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kanıgür'ün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel