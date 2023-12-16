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Marmaris'te aranan hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, hakkında "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi (59) yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaris Muğla Haberler

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