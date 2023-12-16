Marmaris'te aranan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, hakkında "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi (59) yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.