Marmaris'te aranan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda S.F. isimli hükümlü adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkındaki 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Beldibi Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.F'yi (40) yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.