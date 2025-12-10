Marmaris'te dairede çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir aparman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisine, ihbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri apartmanın 2. katında çıkan yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel