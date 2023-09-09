Marmaris'te alkollü sürücü polisin üzerine sürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkollü bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobilini polisin üzerine sürdü ve kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis sürücüyü yakalayıp cezai işlem uyguladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobilini alkol denetimi yapan trafik polisinin üzerine sürüp, kaçtı. Trafik polisi şans eseri yara almadan kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, plakasından adresini tespit ettiği sürücüyü yakalayıp cezai işlem uyguladı, hakkında adli işlem başlattı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde sürücülere alkol denetimi yaptıkları sırada, bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, aracını trafik polisi M.İ.'nin üzerine sürüp, hızla kaçtı. Trafik polisi şans eseri yara almadan kurtulurken, o anların ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.Polis, plakadan adresini tespit ettiği, bir firmada satış temsilcisi olan otomobil sürücüsü M.K.'yı (37) yakalayıp, gözaltına aldı. M.K., ifadesinde, alkollü olduğu için panik yaparak uygulamadan kaçtığını ve pişman olduğunu söyledi. M.K.'ya cezai işlem uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı.(DHA)